Bijna de helft van de 75-plussers bezit een auto

Steeds meer 75-plussers in de provincie Groningen hebben een auto. Dat geldt voor 44 procent van deze groep. Tien jaar geleden lag dat percentage nog op 33 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die meet het aantal autobezitters in duizendtallen. In onze provincie hebben van elke groep van duizend 75-plussers 440 inwoners een auto.

Verschillen per gemeente

In Ten Boer is het aantal auto's per duizend oudere inwoners maar een kleine 330. Dat is het op zeven na laagste aantal in Nederland. De plekken die lager scoren zijn de vier grote steden, Urk, Vlieland en Schiedam.

Van onze provincie bezitten onze ouderen in Haren het vaakst een auto: 518 op de duizend. Ter vergelijking: de Nederlandse koploper is de gemeente Rozendaal. Daar hebben van elke duizend 75-plussers gemiddeld 744 mensen een wagen in bezit.

Kaart

Klik op de auto in jouw gemeente om te zien hoeveel ouderen daar nog autorijden.



