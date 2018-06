Horecaondernemer John Makken (86) overleden

Makken stond aan de basis van Bar Players in de Poelestraat (Foto: Google Maps)

Horecaondernemer John Makken uit Stad is dinsdag overleden. Makken gaf samen met zijn vrouw Gré een belangrijke impuls aan het uitgaansleven in het centrum van Groningen.

Zo was het stel eigenaar van discotheek The Jolly Joker in de Poelestraat. Ook nachtclub Le Bluet en café De Poeldwinger waren eigendom van de Groningers.

Bar Players

In het pand van Le Bluet werd later Bar Players geopend. Van dit café is dochter Anita Makken al tientallen jaren de uitbater.