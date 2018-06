Airbnb verbieden in Stad? 'Dat zou superdom zijn'

Airbnb is bezig met een opmars in Stad. Inmiddels verhuren ruim 300 particulieren hun kamer of appartement aan toeristen via het platform.

De SP voorspelt Amsterdamse praktijken en pleit voor een verbod. Verhuurders staan aan de andere kant en zien niets in al die regeltjes.

Nieuwe inkomsten

Midden in Stad logeren met een parkeerplek voor de deur. Annemiek verhuurt sinds een jaar twee van haar kamers via verhuurplatform Airbnb. De grafisch ontwerpster zag haar opdrachten gestaag dalen en zocht naar nieuwe inkomsten.

'Toen ben ik begonnen aan Airbnb en dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Sindsdien is het een belangrijke inkomstenbron. Mijn bezettingsgraad is meer dan 70 procent.'

Geen toeristenbelasting

Maar de Groningse politiek is minder blij met al die Airbnb-adressen. Inmiddels verhuren 306 particulieren een appartement of kamer via het platform in Stad. Particulieren dragen vaak geen toeristenbelasting af in tegenstelling tot een hotel of bed & breakfast.

De SP in Stad heeft zelfs opgeroepen om verhuur via kanalen als Airbnb helemaal te verbieden. De partij is bang voor Amsterdamse toestanden, waar de verhuur gepaard gaat met veel overlast.

Eén keer is de boel ondergekotst door een paar jongeren, maar normaal is onze ervaring altijd positief Annemiek - Verhuurder op Airbnb

Annemiek vindt het aanscherpen van regels of het verbieden van Airbnb een slecht idee. 'Het idee van dit platform is dat je voor een zacht prijsje bij iemand slaapt. Met allemaal extra regels is dat niet meer te doen. Daarnaast draag ik netjes inkomstenbelasting af.'

De grafisch ontwerpster ontvangt gasten van over de hele wereld. 'Van iemand uit de Verenigde Arabische Emiraten tot Canadezen, alles komt over de vloer. Eén keer is de boel ondergekotst door een paar jongeren, maar normaal is onze ervaring altijd positief.'

'De stad wil toch toerisme aantrekken?'

Ook Annique Rozenberg stelt haar huis in Stad beschikbaar voor toeristen. 'Voor mij is het een mooi extraatje naast mijn fulltime werk bij een tandartspraktijk.' Ze zou het verbieden van Airbnb 'superdom' vinden. 'Je maakt Groningen toegankelijk voor toeristen die deze stad anders nooit hadden aangedaan. De stad wil toch juist toerisme aantrekken?'

Sinds kort heeft Rozenberg veel toeristen uit Londen. 'Dat is vanwege het grote aantal lijnvluchten van Londen naar Eelde. Daarnaast krijg ik veel gasten uit Nederland die het Groninger Museum bezoeken. Dat leg je allemaal aan banden met een verbod.'

Verhuurder Huub is onlangs na twee jaar gestopt met het verhuren van een kamer in de stad. 'Omdat we alles moet opgeven bij de belastingdienst is het niet langer aantrekkelijk om particulier te verhuren.'

Maar is dat dan geen oneerlijke concurrentie tegenover hotels? Huub vindt van niet. 'Publiek dat afkomt op Airbnb heeft heel andere verwachtingen dan iemand die een hotel boekt. Dat is niet met elkaar te vergelijken.'



Goede afspraken met Airbnb zijn van belang Annebel Nillessen - Marketing Groningen

Marketing Groningen is blij met het extra toerisme dat Airbnb met zich meebrengt in Stad, maar benadrukt het belang van goede en eerlijke afspraken. 'Het is een goede ontwikkeling, waarbij extra toeristen naar de Stad komen', vindt marketeer Annebel Nillessen. 'Maar goede afspraken zijn van belang. Hoe dat vorm moet worden gegeven is niet aan ons.

Het marketingbureau heeft nog weinig zicht op de invloed die platforms als Airbnb hebben in de Stad. 'Cijfers over het aantal overnachtingen ontbreken bijvoorbeeld, daar willen we nog veel meer over weten. We zien wel dat het aantal overnachtingen bij hotels al jaren stijgt, ondanks Airbnb.'

Vanwege hun privacy wilden Huub en Annemiek liever niet met hun achternaam genoemd worden.



