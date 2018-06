Poolonderzoeker: 'Het wordt grimmig in Nederland'

De effecten van de opwarming van de aarde zijn op de Noordpool nog beter te zien dan op de Zuidpool.

Dat zegt poolonderzoeker Maarten Loonen van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen in reactie op nieuwe onderzoeksresultaten over de Zuidpool. Daaruit blijkt dat het ijs daar op sommige plaatsen drie keer sneller smelt dan werd gedacht.

'Nog nooit zo weinig ijs'

'Op de Noordpool gaat het nog sneller', zegt Loonen. 'Daar zitten we niet meer in een stadium van kleine veranderingen maar van grote veranderingen. En die worden ook grimmiger. Pooldieren gaan dood, huizen verzakken, de oppervlakte aan zee-ijs is dramatisch afgenomen.....er is net vastgesteld dat er op de datum van vandaag sinds het begin van de metingen in 1967 nog nooit zo weinig ijs is gemeten rond Spitsbergen.'

IJsberen verdwaald

Dat is ook te merken in het dorp Ny-Ålesund op Spitsbergen, waar Loonen ieder jaar is om onderzoek te doen. 'We hebben daar nu al drie ijsberen gehad die door het dorp liepen, wat jarenlang niet is voorgekomen. Meestal komen ze later in het seizoen, als het ijs nog verder is weggesmolten. Maar het ijs is nu al 300 kilometer van Spitsbergen af, dus die beesten zijn helemaal verdwaald.

'We gaan het zélf zien'

Loonen gaat al sinds 1989 ieder jaar naar Spitsbergen. 'Een jaar of dertig geleden dachten we dat de klimaatverandering pas in het jaar 2100 merkbaar zou zijn, dat onze achterkleinkinderen of kleinkinderen er mee te maken zouden krijgen', blikt hij terug.

'Daarna gingen we ervan uit dat onze kinderen er last van gaan krijgen. En toen werd het: je gaat het zélf zien. En dat is dus zo: er slaan stukken kust af, er verzakken huizen. En daar krijgen ze geen compensatie.'

Vergelijkbaar met gaswinning

Wij gaan zelf nog meemaken dat het hier in Nederland grimmig wordt door klimaatveranderingen en zeespiegelstijging, zegt de Groningse poolonderzoeker.

'Dan is het een probleem dat eigenlijk vergelijkbaar is met het probleem dat Groningen met de gaswinning ondervindt. En dan kunnen we niet zeggen: we draaien de gaskraan dicht.'

