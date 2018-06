Buizerd zet klauwen in hardloper: 'Ineens was het bingo'

De wond van Dick Georg net na de aanval (links) en twee dagen later (Foto: Dick Georg en Theo Sikkema/RTV Noord)

'Ik ging de deur uit met het idee mezelf te verwennen met een halve marathon. Na twee kilometer was het ineens bingo.'

Een buizerd plaatste zijn klauwen in het hoofd van Dick Georg, toen hij woensdagmorgen ging hardlopen.

Spanwijdte van een meter

'Eerst dacht ik dat het een tak was die uit de boom viel, maar uiteindelijk bleek het een grote vogel. De spanwijdte was al gauw een meter. Ik dacht eerst een havik, maar het bleek een buizerd te zijn. Ze hebben hier een nest.'

Het gebeurde woensdagochtend iets na zes uur langs de Kielsterachterweg, ongeveer een kilometer buiten de bebouwde kom van Hoogezand.

'Ik had er geen zin meer in'

'Dit had ik niet verwacht, totaal gedesillusioneerd ben ik weer teruggegaan', vertelt Dick verder.

'Ik had er geen zin meer in. Thuis heb ik de schade opgenomen. Het is een behoorlijke jaap, van een centimeter of tien. Gelukkig hoefde het niet gehecht te worden.'



We maken gebruik van de natuur, die zijn eigen ins en outs heeft. Het blijven dieren Dick Georg

Glinsterend hoofd

Georg weet niet waarom de vogel juist hém te pakken nam. 'Misschien vanwege mijn kale hoofd, dat glinstert en glanst in de vroege ochtend. Het kan iedereen overkomen, dat is de boodschap.'

'We maken gebruik van de natuur, die zijn eigen ins en outs heeft. Het blijven dieren. Dus wees op je hoede, maar laat je ook niet bang maken. Want hardlopen is fantastisch.'

'Ik kreeg ook nog een tip van een boswachter. Als je weet dat er ergens een nest van een roofvogel zit, wees op je hoede. Ga zwaaien met je armen, of neem van tevoren een stok mee.'

'De tijd heelt alle wonden'

Donderdag rende hij al even weer een stukje. 'Het is mentaal belangrijk om het weer op te pakken.' Met een knipoog: 'En net heb ik nog vijf kilometer gewandeld in de stad Groningen, omdat ik iets niet kon vinden.'

Georg komt er wel weer overheen, zegt hij. 'De tijd heelt alle wonden, ook deze.'

Meer aanvallen

Er zijn meer hardlopers die last hebben van de buizerd. Zo nam Steffi Menzinga contact op met de redactie, dat ze ook werd aangevallen door de vogel. 'Dood eng', noemt ze het. 'Ik ben heel erg geschrokken.'

'Eerst dacht ik: 'Wat mooi, een roofvogel!' Maar toen vloog hij een paar keer over me heen, op ongeveer een meter afstand. Ik draaide me om, schreeuwde wat en ging zwaaien om hulp. Een automobilist toeterde, daar schrok de vogel van. Toen vloog hij weer weg.'

'Ik wil mensen waarschuwen, want het kan best gevaarlijk zijn voor jonge kinderen. Die fietsen daar ook langs, op weg naar school.'