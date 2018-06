Deze oud-FC Groningers spelen wél op het WK

De bal rolt op het WK in Rusland. Oranje ontbreekt dus helaas, maar oud FC-Groningers zijn er volop.

Welke 'Groningers' moeten we in de gaten houden de aankomende weken? De spelers, de cijfers en hun groepen op het WK.

Marcus Berg - Zweden

Het is een onwaarschijnlijke statistiek voor een FC Groningen-spits. Berg speelde van 2007 tot en met 2009 69 wedstrijden voor de club en scoorde daarin 44 keer. Tegenwoordig speelt Berg in het Midden-Oosten voor Al-Ain. Daar scoorde hij afgelopen seizoen liefst 32 keer in 29 wedstrijden.

Voor het Zweedse elftal maakte hij 18 goals in 55 interlands. Dat aantal kan de 31-jarige spits in groep F verhogen tegen Zuid-Korea, Brazilië en Zwitserland.

Andreas Granqvist - Zweden

Hetzelfde programma wacht Andreas Granqvist (33 jaar). Hij speelde zichzelf als centrale verdediger in de kijker bij FC Groningen tussen 2008 en 2011. Niet alleen als muur achterin, maar ook als doelpuntenmaker: hij trof het net 24 keer in 116 wedstrijden - ongelooflijk veel voor een verdediger.

Het wordt het laatste eindtoernooi voor de Zweed, die vorig jaar 2 keer scoorde in 33 wedstrijden voor het Russische Krasnodar - en volgend jaar weer terugkeert bij de club waar hij ooit begon: Helsingborgs.

William Troost-Ekong - Nigeria

Niet de bekendste oud-FC'er die meedoet aan het WK in Rusland. Troost-Ekong (24 jaar) speelde in 2013-2014 slechts twee wedstrijden voor de FC. Tegenwoordig staat hij in de verdediging van het Turkse Bursaspor, waar hij afgelopen seizoen zelfs twee keer scoorde in 27 wedstrijden. Voor Nigeria kwam hij 19 keer uit, na eerder te hebben gespeeld bij Nederland onder 20.

Nigeria neemt het in groep D op tegen Argentinië, IJsland en Kroatië. En dus speelt Troost-Ekong mogelijk ook tegen...

Frederik Schram - IJsland

Staat het klappen van de IJslandse voetballers van het vorige EK nog op je netvlies? Aankomend toernooi kan die eer toekomen aan Frederik Schram. Hij was in seizoen 2016-2017 heel even bij de FC op proef - maar kreeg geen contract.

De 23-jarige keeper speelde vier wedstrijden voor IJsland. Zijn rugnummer 12 doet vermoeden dat hij niet de eerste keuze zal zijn dit toernooi. Schram kan behalve tegenover Troost-Ekong's Nigeria ook tegen Argentinië en Kroatië uitkomen.

Ólafur Ingi Skúlason - IJsland

Nog een speler waarvan je kan zeggen: 'Goh, dat Groningen die ooit heeft afgewezen', is Ólafur Ingi Skúlason. Als speler van FC Arsenal tussen 2002 en 2005 liep hij even stage bij de FC, maar veroverde geen plek in de selectie en mocht terug. Nu speelt hij met rugnummer 16 in het nationale elftal van IJsland, waar de defensieve middenvelder 36 wedstrijden speelde en één keer het net trof.

De 35-jarige 'Olli' verwisselde liefst zeven keer transfervrij van club. Er zijn ook geen video's over hem te vinden, anders dan een fanactie-oproep bij de Belgische club Zulte Waregem. Maar hee: hij staat wél op het WK.

Dusan Tadic - Servië

Een publiekslieveling in de Euroborg tussen 2010 en 2012, dankzij flitsend combinatiespel met de Zweedse opkomende back Fredrik Stenman en dankzij de flair waarmee de aanvallende middenvelder en aanvaller speelde. Voor de FC scoorde Tadic 14 keer in 76 wedstrijden, waarna hij vertrok naar FC Twente. Afgelopen seizoen tekende Tadic voor 7 goals en 4 assists in 41 wedstrijden bij het Engelse Southampton.

In Servië is hij ook niet onopgemerkt gebleven. Al in 2008 maakte hij zijn interlanddebuut. In totaal scoorde hij 13 keer in 52 wedstrijden. Met nummer 10 op z'n rug moet hij het nu Costa Rica, maar ook Zwitserland en Brazilië lastig maken in groep E.

Filip Kostic - Servië

Bij FC Groningen was Kostic min of meer de opvolger van Tadic en beleefde hij een moeizame start. Nu staan de spelers zij aan zij bij Servië. 22 keer kwam middenvelder en vleugelaanvaller Kostic uit voor het land, 2 keer trof hij het net.

Van 2012 tot en met 2014 was hij succesvoller voor de FC, met 12 treffers in 50 wedstrijden. Verhoudingsgewijs was hij dus trefzekerder dan Tadic, maar het heeft de carrière van Kostic niet in sneltreinvaart gebracht. Afgelopen seizoen degradeerde hij met HSV naar het tweede Duitse niveau.

Luis Suárez - Uruguay

Last but not least: een van de meest opvallende spelers die FC Groningen de laatste jaren heeft voortgebracht - en misschien wel een van de spelers om het meest op te letten dit toernooi. Luis Suárez, inmiddels 31 jaar, speelde in seizoen 2006-2007 37 wedstrijden voor de FC en scoorde 15 keer. Met zijn min of meer afgedwongen overgang van Groningen naar Ajax was hij destijds veelbesproken - en dat was nog voordat hij happen nam uit andere spelers, bij Ajax en daarna Liverpool.

Of de ooit omstreden aanvaller momenteel in vorm is? In bloedvorm. Afgelopen competitieseizoen speelde hij bij Barcelona 33 competitiewedstrijden, waarin hij 25 keer scoorde en 12 assists gaf. En voor Uruguay zelf? Vijftig goals rond.

Uruguay neemt het in groep A op tegen Rusland, Saoedi-Arabië en Egypte - en het land zou die poule zomaar eens kunnen overleven. Dé oud-Groninger om in de gaten te houden.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op maandag 11 juni, maar publiceren we opnieuw omdat vandaag het WK echt begonnen is.