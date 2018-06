Hof: vijf jaar cel voor doden baby

De 28-jarige man uit Hoogezand die in 2016 in Groningen vijf jaar cel kreeg opgelegd voor het doden van zijn zeven weken oude zoontje is in hoger beroep tot dezelfde straf veroordeeld.

Uit onderzoek bleek dat het kind was geschud of op een andere manier geweld had ondergaan. De man was die avond alleen thuis met zijn kinderen.

Slap in zijn bedje

Toen de moeder thuis kwam, was het kind onrustig en hing het daarna slap in het bedje. Het jongetje was krijtwit. De vader zei dat het kindje onrustig was door een bloedlip. Dat zou zijn ontstaan door het fopspeentje. Hij zei dat hij niets met het kindje had gedaan.

Het jongetje overleed op 18 maart 2015 aan hersenletsel. Het Hof acht het waarschijnlijk dat de vader dit heeft veroorzaakt.

Geen stoornissen ontdekt

De Hoogezandster is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daarbij zijn geen stoornissen ontdekt.

