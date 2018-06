Wildlands in de rode cijfers: 1,8 miljoen euro verlies

Rode cijfers voor Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Het dierenpark leed afgelopen jaar een verlies van 1,8 miljoen euro.

Marketingdirecteur Hans Poppelaars bevestigt dat aan RTV Drenthe.

Minder bezoekers

De dierentuin maakte eind mei al bekend dat de bezoekersaantallen vorig jaar flink waren tegengevallen. In het openingsjaar 2016 kwamen er nog 1,4 miljoen bezoekers naar Emmen, in 2017 waren dat er 'maar' een miljoen. Ook in de eerste maanden van dit jaar kwamen er in verhouding minder bezoekers naar de dierentuin.

Het aantal abonnementhouders is ook fors teruggelopen: van meer dan 70.000 in 2016 naar 31.000 nu.

Zorgen bij gemeente

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2017, afgelopen mei, sprak de gemeente Emmen al haar bezorgdheid uit over het dierenpark. De gemeente draagt een risico van 60 miljoen euro en houdt er rekening mee dat het financiële risico gaat toenemen.

Voor augustus moet Wildlands een nieuwe businesscase aanleveren bij de gemeente. In dat plan moet onder andere staan hoe het aantal bezoekers kan stijgen of hoe het park op kosten kan besparen.

