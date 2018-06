Rijpma rijdt 'prominent' rond in Bedum

Coen Rijpma kwam vorig jaar in de Omloop van Bedum zwaar ten val. Hij brak bij een val tegen een betonnen paal negen ribben en lag een aantal dagen op de intensive care.

De wielrenner van de Noordelijke Wielervereniging Groningen herstelde vervolgens voorspoedig. Maar het duurde lang voordat hij weer op de fiets stapte voor een wedstrijd.

Opnieuw in Bedum

De Ster van Zwolle in maart van dit jaar was zijn eerste na de val in Bedum. 'Ik heb geen angst meer, maar ik knijp wel wat eerder in de remmen.' Dinsdag doet hij mee in Bedum en komt zelfs twee keer in actie.

De organisatie heeft hem uitgenodigd om mee te doen aan de dernykoers voor prominenten. 'Ik voel me niet bepaald een prominent, maar de organisatie vindt het mooi dat ik een jaar later weer aanwezig ben.' vertelt Rijpma vanuit Frankrijk waar hij een week op vakantie is.

'Gemengde gevoelens'

'We hebben Coen uitgenodigd voor de dernykoers in verband met wat er vorig jaar is gebeurd. Het is leuk dat hij op die manier in beeld komt.' zegt Johan Staal van de organisatie van de Omloop van Bedum.

Rijpma keert wel met gemengde gevoelens terug naar Bedum. 'Aan de ene kant kan ik het ook afsluiten, maar ik ga er wel met een speciaal gevoel heen. Het is altijd een mooie wedstrijd en eigenlijk het meest simpele rondje dat er bestaat. Bedum is wat dat betreft ook geen gevaarlijk rondje.'

