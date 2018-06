Krijgt de Mariakerk in Krewerd een pot van goud?

De Mariakerk in Krewerd krijgt waar ze al jaren op wacht: een toilet. Maar dat wordt geen goedkoop klein kamertje. De kosten zijn beraamd op vijftigduizend euro. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Prijzige plee

Van tijdelijke dixie naar een echt toilet: de Mariakerk gaat er flink op vooruit. Maar dat kost wel wat: een halve ton om precies te zijn. Wordt de pot soms van goud? Enne, wie gaat dat betalen?

2. De kogel is door de kerk

Terwijl de ene kerk fors investeert in een wc, gaat de ander in de verkoop. De evangelische kerk in Oude Pekela staat te koop en de gemeenschap wordt opgeheven. Ziet het kerkbestuur dan echt geen andere uitweg meer?

3. Kratjestribune

Alsof 'wij' er gewoon bij zijn. Het WK Voetbal is vanmiddag van start gegaan en op het terras van Block & Barrels staat een groot scherm. Voor de kijkers is een tribune van bierkratjes gemaakt. Maar zijn die kijkers er ook? Verslaggever Beppie van der Sluis zit er in ieder geval wel.

4. Legaliseren kun je leren

Het kabinet wil wietteelt legaliseren in zes tot tien gemeenten. Het is een experiment van vijf jaar met als doel het terugdringen van drugsgerelateerde criminaliteit. In Oost-Groningen zien twee investeerders wel wat in een legale wietkwekerij met 35.000 planten.

5. Bedankt voor die brief

De paus heeft gesproken: we moeten heel snel naar schonere energie toe. Frank Petersen van de Waddenvereniging denkt dat de oproep het antwoord is op een brief die zijn organisatie eerder stuurde naar de geestelijk leider.

6. Spelenderwijs socialer

Minder gepest worden en zelfstandiger zijn: dat zijn doelen van Kienekids. Een project van NOVO om jongeren met een licht verstandelijke beperking te helpen. En het werkt zo goed dat het programma gaat uitbreiden.

