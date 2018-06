Wietkwekers Foxhol duperen Enexis voor meer dan een ton

De eigenaren van de wietplantage in het voormalige hoofdkantoor van Avebe in Foxhol hebben voor meer dan honderdduizend euro aan stroom en gas illegaal afgetapt. Dat heeft netbeheerder Enexis laten weten.

Een deel van de elektriciteit werd geleverd door een omgebouwd aggregaat, dat op het gasnet was aangesloten. 'Daarmee werden twee ruimten van de kwekerij van stroom voorzien', aldus fraudebestrijder Jans Pepping van Enexis.

Lek in aansluiting

Het gebruik van een aggregaat op gas is volgens Pepping uniek. 'Ik ben het in ieder geval nog nooit tegengekomen.' Het aggregaat bleek trouwens niet goed aangesloten. 'Er zat een lek in de aansluiting, dat bewijst maar weer hoe gevaarlijk het illegaal aftappen van stroom en gas is.'

Enexis wil de geleden schade verhalen op de daders. Mogelijk wordt er beslag gelegd op de woning van de eigenaar van het pand. Het gaat om een 50-jarige vastgoedondernemer uit Dedemsvaart. Pepping: 'Mogelijk dat we de schade via een civiele procedure kunnen verhalen. Het kan ook zijn dat we ons schikken in een eventuele strafzaak.'

Doorverkocht

Het voormalige hoofdkantoor van Avebe werd in 2015 op een veilig verkocht, en vervolgens doorverkocht aan de verdachte uit Dedemsvaart. Volgens de politie had hij maar één doel voor ogen met het gebouw: het ontwikkelen van criminele activiteiten.

'Met de eerste en tweede verdieping is nooit iets gedaan. En toch werden er elke maand duizenden euro's aan huur overgemaakt', zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.

'Heineken onder de wietsoorten'

Tijdens het ontmantelen van de plantage zijn er materialen aangetroffen voorzien van het jaartal 2016. De politie gaat er daarom vanuit dat de kwekerij ruim twee jaar heeft gedraaid.

Er werden twee verschillende soorten wiet gekweekt: Power Plant en Amnesia Haze. Deze laatste soort wordt door kenners omschreven als 'de Heineken onder de wietsoorten' omdat het de meest verkochte wiet in de Nederlandse coffeeshops is.

Miljoenenomzet

Een snelle rekensom leert dat er miljoenen zijn omgezet in de kelder van het voormalige hoofdkantoor in Foxhol. De prijs voor een kilo Amnesia Haze ligt momenteel tussen de 4000 en 4500 euro. Een plantage met zesduizend planten levert gemiddels zo'n 150 kilo per oogst op. 'Als je bedenkt dat er vijf keer per jaar geoogst wordt dan praat je over een omzet van ruim drie miljoen euro in twee jaar tijd. Maar dat is wel droog', aldus een bron met 'groene vingers' die anoniem wil blijven.

Beslag op pand

De politie heeft na de ontmanteling beslag laten leggen op het pand. Mocht de eigenaar veroordeeld worden, dan wordt het kantoorpand verbeurd verklaard en komt het in handen van de overheid. De opbrengst gaat dan naar de staatskas.

Naast de vastgoedondernemer zijn er drie wietknippers en twee katvangers gearresteerd. De katvangers - mensen die hun rekening beschikbaar stellen voor criminele activiteiten - maakten maandelijks de huur over. De verdachten zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten, in afwachting van een eventuele rechtszaak.

