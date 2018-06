Oldambt doet (opnieuw) poging om lachgas te weren

De gemeente Oldambt doet een moreel appèl op een horecaondernemer die tegen de afspraak in 's weekends lachgaspatronen verkoopt in het uitgaansgebied van Winschoten.

In een brief die de gemeente heeft gestuurd, roept loco-burgemeester Laura Broekhuizen met klem op 'te stoppen met de verkoop van lachgas'.

Bij de gemeente kwamen signalen binnen van de politie en bezorgde ouders dat er 's weekends nog steeds lachgaspatronen worden verkocht. Dit is tegen de afspraak in die de overleden burgemeester Pieter Smit maakte met de horecaondernemers.

Zorgen om gezondheid

Smit probeerde sinds 2017 de lachgaspatronen te weren uit het uitgaansgebied. Hij maakte zich zorgen over de gezondheid van het jonge uitgaanspubliek.

'Het onttrekt zuurstof aan je hersenen en dat geeft een bepaalde kick. Maar wil je dat effect langdurig hebben, dan moet je veel van dat spul nemen. Bezorgde ouders hebben bij mij aan de bel getrokken. Zij zijn bang dat de stap naar een volgende drug makkelijker wordt', zei Smit destijds.

Akkoord gesloten na proef

Na een proef van drie maanden sloot de burgemeester een mondeling akkoord met de horecaondernemers dat er in het weekend geen lachgas meer verkocht mag worden. Doordeweeks werd het door de vingers gezien, omdat de verkoop dan lager zou liggen. Een aantal horecagelegenheden is nadien helemaal gestopt met de verkoop.

In de brief aan de betreffende kroeg benadrukt Broekhuizen dat ook het huidige gemeentebestuur zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico's van lachgasgebruik.

No Limit ontvangt brief

De loco-burgemeester wil daarom graag in gesprek met de horecaondernemer. Broekhuizen wil niet zeggen om welke kroeg het gaat. Maar volgens enkele stapgasten die regelmatig uitgaan op het Marktplein in Winschoten gaat het om feestcafé No Limit.

Eigenaar Marcel Kruize van No Limit bevestigt dat hij donderdag een brief van de gemeente heeft ontvangen. Hij bestrijdt dat hij afspraken over de verkoop van lachgas schendt. 'Wij verkopen die patronen alleen op woensdag, donderdag en zondag. Niet op de uitgaansavonden vrijdag en zaterdag, zoals we destijds met Pieter Smit hebben afgesproken.'

'Jongeren verkopen zelf'

Kruize zegt wel te begrijpen waar de signalen vandaan komen: 'Afgelopen zaterdag zijn er op het terras van een ander café lachgaspatronen gebruikt. Welk café dat was? Dat laat ik even in het midden. Ik weet ook dat jongens die op stap gaan, zélf een voorraad lachgas inkopen en dat vervolgens doorverkopen.'

De No Limit-eigenaar wil graag met de gemeente in gesprek. 'Ik ben wel benieuwd waarom ze mij die brief hebben gestuurd. Wij houden ons gewoon aan de afspraken. Wij verkopen het niet op vrijdag en zaterdag, en ik kan dat ook aantonen met videobeelden.'

Lees ook:

- Proefballon Pieter Smit geslaagd: geen lachgas meer in weekenden

- Burgemeester Oldambt krijgt steun kabinet bij strijd tegen lachgas

- Burgemeester Oldambt: 'Lachgas hoort niet thuis in de horeca!'

- Feestcafé moet eerder dicht vanwege overlast

- Ballonnetje lachgas: het is kort, heftig en goedkoop