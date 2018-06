Acties op komst bij het UMCG

De kans is groot dat patiënten van het UMCG binnenkort langer moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn. De vakbonden bereiden stiptheidsacties voor.

De CAO voor het personeel van de acht academische ziekenhuizen in ons land - waaronder het UMCG - liep op 1 januari af. Een half jaar later steggelen werkgevers en bonden nog steeds over een nieuwe overeenkomst.

Ultimatum

De vakbonden hebben een ultimatum gesteld. Dat loopt weliswaar dinsdag af, maar intussen denken ze al hard na over vervolgstappen.

'Het is tijd om de druk op te voeren. We hebben lang genoeg gepraat', zegt FNV-bestuurder Harma Schrage. 'Alle bonden en alle beroepsgroepen binnen de ziekenhuizen staan erachter.'

Wat houden de acties in?

Schrage: 'We gaan nog overleggen hoe we precies actie gaan voeren. Ik denk niet dat dit bij alle acht academische ziekenhuizen tegelijk gebeurt. Waarschijnlijk worden het estafette-acties.'

Wat gaan de patiënten merken?

Schrage: 'Acties in de zorg worden altijd heel zorgvuldig voorbereid. We gaan de zorg dus niet in gevaar brengen. Maar als je in het kader van een stiptheidsactie meer tijd besteedt aan het één, dan kun je dat niet aan het andere besteden. Dat is duidelijk.'

En als dat geen akkoord oplevert?

'Dan gaan we na de zomer de druk opvoeren', zegt Schrage. 'We gaan dan de acties naar een hoger niveau tillen'. Hardere acties dus, al wil de vakbondsbestuurder zich daarover niet verder uitlaten.

Wat eisen de bonden?

Schrage: 'We vragen een loonsverhoging van 3,5 procent. We vinden dat een redelijke eis. Er is een groot tekort aan medisch personeel, de mensen moeten steeds harder werken.'

Het gaat de bonden niet alleen om meer geld. 'Officieel moet iedereen nu door tot zijn 67ste', vervolgt Schrage. 'Veel mensen geven aan dat ze dat niet gaan volhouden. We vragen de werkgevers om met oplossingen te komen. Dat kost inderdaad geld, maar als je wacht totdat iedereen afknapt, ben je verder van huis.'

Wat bieden de werkgevers?

Schrage: 'Tot nu toe bieden ze een loonsverhoging van 2 procent vanaf augustus, dus niet vanaf januari. Als je dat omrekent, dan is dat per jaar nog veel minder.'

Reactie werkgevers

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) laat in een reactie wetenteleurgesteld te zijn dat de vakbonden acties overwegen.

'De umc's vinden dat zij binnen hun financiële mogelijkheden de vakbonden ver tegemoet zijn gekomen en stellen dat partijen elkaar dicht zijn genaderd. Dat geldt zowel voor het salarisbod als voor prioriteiten als het verminderen van de werkdruk en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers', aldus de NFU.

