Parkeren bij een ziekenhuis? Betalen in Stad, gratis in Ommeland

Niemand gaat voor zijn lol naar het ziekenhuis, maar een extra frustratie is vaak het parkeerkaartje dat voor vertrek nog even afgerekend dient te worden.

De Consumentenbond zocht uit hoeveel je bij welk ziekenhuis kwijt bent aan parkeerkosten. In onze provincie betaal je wel voor parkeren bij beide ziekenhuizen in Stad. Buiten de stad staan geen parkeerautomaten bij de hospitalen.

Scheema en Stadskanaal

Daarbij heeft de Consumentenbond de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten niet meegenomen, wel het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda, dat eind deze maand opengaat. Daar wordt parkeren gratis, net zoals dat nu al geldt voor het Refaja in Stadskanaal.

Overigens is het Refaja het enige ziekenhuis van de Treant Zorggroep waar je de auto gratis neer kan zetten. Bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen moet je wel parkeerkosten betalen.

UMCG en Martini

In de stad Groningen moet je wel de portemonnee trekken. Bij het UMCG gaat het om 4 euro wanneer je de auto twee uur lang parkeert. Het maximale dagtarief is 20 euro. In tegenstelling tot sommige andere ziekenhuizen, kun je bij het UMCG per vijf minuten betalen. Bij enkele andere ziekenhuizen is dit per uur, waardoor bezoekers per saldo vaak meer geld kwijt zijn.

Het Martini Ziekenhuis rekent voor twee uur parkeren 3,50 euro, met een maximum per dag van 5,50 euro. Dit zijn prijzen uit februari, op een doordeweekse dag.