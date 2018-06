Oud-topman SodM: 'Stop in godsnaam niet met de versterking'

Jan de Jong gaf donderdagavond een lezing in Appingedam (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De voormalig inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, Jan de Jong, vindt het onbegrijpelijk dat de versterking van 1588 woningen momenteel op pauze staat. Volgens hem blijft de versterking hoe dan ook nodig.

Dat zei De Jong donderdag in Appingedam. Hij gaf daar een lezing voor leden van de Groninger Bodem Beweging.

Er is al te veel tijd verloren gegaan Jan de Jong - voormalig inspecteur-generaal SodM

Oneens

'Het terugbrengen van de productie is een goede zaak', zegt de voormalig inspecteur-generaal. 'Maar ten aanzien van de versterking ben ik het absoluut oneens met de minister.'

In godsnaam

De Jong zegt zich niet te kunnen voorstellen dat de Mijnraad begin juli met een advies aan de minister komt, waaruit blijkt dat de versterking niet langer nodig of minder nodig is.

'Met de versterking moet je doorgaan, huizen moeten versterkt worden', zegt hij. 'Stop daar in godsnaam niet mee. Er is al te veel tijd verloren gegaan.'

Onveilig

Feit is dat een aanzienlijk deel van de gedupeerden het bericht heeft gekregen dat hun huis onveilig is. De Jong noemt het dan ook een schande dat er in de afgelopen jaren slechts honderden huizen versterkt zijn.

Als ik de mensen kan helpen met mijn kennis, dan moet ik dat doen Jan de Jong - voormalig inspecteur-generaal SodM

In de huidige situatie is er bovendien nog niets veranderd. 'We hebben dit jaar al een beving boven de 3.0 en net onder de 3.0 gehad', zegt De Jong. 'Met een aantal van deze bevingen, kan een beving van 4.0 ook voorkomen. Daarom is die versterking zo belangrijk.'

De Jong verwacht wel dat het risico aanzienlijk minder wordt als de gaswinning is teruggebracht tot 12 miljard kuub gas per jaar of minder.

Parlementaire enquête

De Jong roept de Tweede Kamer op om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning in onze provincie. Volgens De Jong zou de uitkomst ten goede kunnen komen van de Groningers, omdat de problematiek nog wel even actueel blijft.

Pensionado

De voormalig toezichthouder op de mijnen is al sinds september 2014 met pensioen. Toch laten de problemen in Groningen hem nog altijd niet los.

'Ik ben er destijds van overtuigd geraakt dat een groep mensen zoals hier niet op kan tegen mastodonten als de Staat, Shell en Exxon', zegt hij. 'Als ik de mensen dan kan helpen met mijn kennis, dan moet ik dat doen. En ik doe het heel graag.'

