Rika Pot waarnemend burgemeester in Oldambt

Rika Pot is donderdagavond benoemd als waarnemend burgemeester van Oldambt. Commissaris van de Koning René Paas maakt de benoeming op Twitter wereldkundig.

Hij tekende in het bijzijn van de fractievoorzitters van de gemeente de benoeming van Pot.

Pieter Smit

Pot wordt in Oldambt de tijdelijke opvolger van Pieter Smit. Hij overleed in april onverwachts aan een hartstilstand.

Rika Pot (PvdA) was eerder burgemeester van Appingedam (2009-2017) en Ten Boer (2002-2009). Daarvoor was ze wethouder in Marum. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was ze informateur in Oldambt.

Pensioen?

Eigenlijk zou de 68-jarige Pot na haar afscheid van Appingedam met pensioen. Toch zegt ze dat ze deze kans 'niet kan laten liggen'. 'Ik vind het een eer dat de raad van Oldambt het vertrouwen in mij stelt om er tijdelijk aan de slag te gaan.'

Ze begint op maandag 25 juni en mag die avond direct aan de bak tijdens de gemeenteraadsvergadering. Pot wil naar eigen zeggen 'ongeveer een half jaartje, misschien ietsje langer' als waarnemer fungeren. De gemeenteraad van Oldambt komt binnenkort met een zogenoemde profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Juist in deze periode

Volgens Pot past Oldambt haar in deze fase goed. 'Na de laatste verkiezingen was ik kort informateur in Oldambt. Ik ken de raadsleden en hun plannen dus, en zij vertrouwen mij. Ik vind het heel aardig om vanuit mijn achtergrond en ervaring, juist in deze periode na het overlijden van Pieter, een bijdrage te leveren om Oldambt verder te helpen. Dat verdienen de gemeente en haar inwoners.'

- 'Moeder van Daam' zwaait af