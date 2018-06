Raadsgroep blijft dubben over vergaderlocatie

Het is nog steeds niet duidelijk wat de vaste vergaderlocatie wordt van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. De Raadsgroep Herindeling die daarover gaat, heeft donderdagavond het besluit met een maand uitgesteld.

De Raadsgroep die bestaat uit raadsleden van Grootegast, Marum, Zuidhorn en Leek kon geen keuze maken tussen de raadzaal in Zuidhorn en Leek. Binnen de verschillende fracties was geen eensgezindheid en dus was er ook geen ruime meerderheid voor een van beide locaties.

Onderzoek

De beslissing over de vaste vergaderlocatie zou twee maanden geleden al worden genomen, maar werd destijds uitgesteld om meer onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de verschillende plekken.

Als beste locaties, qua ruimte, bereikbaarheid, toegankelijkheid en verbouwingskosten, kwamen de raadzalen van Zuidhorn en Leek uit de bus. Beide moeten worden verbouwd, waarbij de verbouwing van de raadzaal in Leek fors duurder is dan de aanpassingen van de zaal in Zuidhorn.

Als derde mogelijke, maar niet heel kansrijke, locatie kwam het pand van welzijnsorganisatie Agora in Leek in beeld. Dat gebouw is eigendom van de gemeente Leek en is per 1 januari beschikbaar. Ook dit gebouw moet worden aangepast om als vergaderlocatie te kunnen dienen.

Tijdelijke plek?

Tijdens de vergadering werd door verschillende partijen geopperd om eerst een tijdelijke vergaderplek aan te wijzen. De nieuwe raad van de gemeente Westerkwartier zou dan een beslissing over een vaste vergaderlocatie moeten nemen.

Over een maand wordt er opnieuw over gesproken in de raadsgroep. De raadsleden moeten dan kiezen tussen Zuidhorn, Leek of het Agora-gebouw.

Genoeg plek

De raadzaal moet plek bieden aan 33 raadsleden, de burgemeester, maximaal zes wethouders, een griffier en ondersteunende ambtenaren. Ook moet er ruimte zijn voor een publieke tribune voor zestig tot zeventig mensen.

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad van Westerkwartier is op 1 januari volgend jaar. De raad vergadert om de twee weken.

