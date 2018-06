Rondje Groningen: Een bijzondere ontmoeting en succes voor Kraan

Hans Nijland heeft zijn 'pelgrimstocht' erop zitten, Epke Zonderland gaat op voor een nieuw diploma en we gaan van links....naar rechts. Dit en meer in Rondje Groningen vandaag.

1) Een bijzondere ontmoeting

Deze jonge slechtvalk kwam even buurten bij Anita Jakobs, die nietsvermoedend uit het raam van het Gasunie-gebouw keek. 'Wat een bijzondere ontmoeting. Fantastisch', vertelt Anita.



2) Beste vader

Epke Zonderland (die van de rekstok) wordt vader, zo laat hij weten op Twitter. Eind mei haalde hij zijn bul nog op de RUG, nu gaat hij op voor het diploma 'Beste Vader van de wereld'.



Natuurlijk volgen dan ook de felicitaties, waaronder van Ranomi.



3) Oeps

Onze Babette kreeg vanmorgen even een flinke klap in het gezicht. Het leven van een presentator gaat niet over rozen ;-)



4) Meer dan 1 miljoen

De nieuwe single van Kraantje Pappie, Liefde in de Lucht, doet het goed. De teller staat na een week inmiddels op ruim 1 miljoen streams op Spotify en op bijna 500.000 views op Youtube. Goud bezig Kraan!



5) Van links .... naar rechts!

Vandaag werd Go Sports 2018 gehouden in Stadskanaal. Een sportief evenement voor jongeren met zo'n zeventig activiteiten. Bij de opening werd gelijk een bekende hit ingestart die de benen van de vloer kreeg.



6) Nooit te oud

Iedereen is nog een beetje kind, toch? Dagblad van het Noorden tekende met stoepkrijt een hinkelbaan en legde vast hoe Groningen daar op reageerde.



7) Nog nooit eerder vertoond

Deze oude beelden van de TT Assen in de eind jaren '70. Ze lagen volgens RTV Drenthe nog gewoon op een zolder. Vinden wij ook mooi in Grunn.



8) Suarez 'overweight and out of the side'

De BBC heeft op haar site een uitgebreid artikel over de loopbaan van Louis Suarez met, natuurlijk, veel aandacht voor FC Groningen. Ron Jans vertelt bijvoorbeeld dat Suarez met overgewicht terugkwam van vakantie, maar zegt ook dat een speciale spits is.



Elke werkdag Rondje Groningen, daar kun je op rekenen. En reken ook maar dat wij een archief hebben. Goed weekend!