Kunstenares Agnes Bakker zoekt nu veren

Kunstenares Agnes Bakker uit Groningen is op zoek naar veren. 'Het maakt niet uit wat voor veren, als het maar veren zijn', aldus Bakker. Van deze veren wil ze 'slingers' maken die worden opgehangen tijdens het Vogel Festival in Nationaal Park Lauwersmeer.

Bakker werkte eerder mee aan de protestdeken tegen de gaswinning in de provincie Groningen. Samen met Milieudefensie en 1300 mensen breide ze lapjes stof, die in een deken werden verwerkt.

Veren-slingers

Voor een volgend project is Agnes Bakker op zoek naar veren. Onder meer via berichtjes op sociale media roept ze mensen op veren te verzamelen. De 'veren-slingers' moeten in september klaar zijn, want in het weekend van 15 en 16 september vindt daar het Vogelweekend plaats.

'Ik wil deslingers ophangen om het festival meer kleur te geven. Daarom ga ik ze ook verven', legt de kunstenares uit. De eerste veren zijn al binnen gebracht. 'Het maakt niet wat voor veren en ook niet hoeveel.' De veren kunnen worden ingeleverd bij het activiteitencentrum van Nationaal Park Lauwersmeer. Mocht dat niet niet lukken, zoek dan contact met Agnes Bakker via Facebook.