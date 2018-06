Deel dit artikel:











Storing bij Sontbrug in Groningen verholpen (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

De Sontbrug in de stad Groningen kan weer worden gebruik door fietsers en automobilisten. Sinds vrijdagmorgen 6.45 uur was er een technische storing, waardoor de brug gestremd was voor het verkeer.

De slagbomen waren naar beneden en gingen niet meer omhoog. Ook de brug over het Winschoterdiep ging niet omhoog. Langste brug van Stad De Sontbrug is met 400 meter de langste brug van de stad Groningen. De brug werd in 2015 officieel geopend en is onderdeel van het Sontwegtracé, een directe verbinding tussen Meerstad en het centrum van Groningen.