Storing bij Sontbrug in stad Groningen

Er zijn problemen bij de Sontbrug in de stad Groningen. De slagbomen zijn naar beneden en gaan niet meer omhoog. De brug zelf gaat ook niet omhoog.

Hierdoor staan er veel auto's en fietsers voor de brug over het Winschoterdiep in Groningen. De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is het onduidelijk, wanneer de storing is verholpen.

De Sontbrug is met 400 meter de langste brug van de stad Groningen. De brug werd in 2015 officieel geopend en is onderdeel van het Sntwegtracé, een directe verbinding tussen Meerstad en het centrum van Groningen.