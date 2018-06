Energierekening tot 64 euro per jaar hoger

De energierekening valt vanaf 1 juli hoger uit. De prijsstijging is het gevolg van hogere inkoopprijzen, onder meer als gevolg van de hoge olieprijs. Hierdoor betalen huishoudens tot 64 euro per jaar meer voor hun energie.

Dat meldt vergelijkingssite Pricewise, dat zich baseert op de jaarlijkse veranderingen in variabele tarieven van energieleveranciers.

Onrust op de markt

Volgens directeur Hans de Kok zijn er meerdere oorzaken voor de stijgende energietarieven.

'De afgelopen maanden zijn de handelsprijzen voor kolen en gas gestegen. Dat heeft onder andere politiek-economische oorzaken, zij het direct of indirect. Zoals de 'afgeknepen' gaswinning in Groningen, waardoor Nederland meer moet gaan importeren. Maar ook Donald Trump die de deal met Iran vaarwel zegt en de politieke onrust in Venezuela. Dit zorgt allemaal voor onrust op de markt.'

Verschillen per leverancier

De prijsstijging verschilt per leverancier. Bij Eneco zijn huishoudens met een jaarverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m3 gas 64 euro per jaar meer kwijt, bij Nuon is dat 32 euro en bij Essent blijven de prijzen gelijk.

Naast de stijging in variabele tarieven werden ook vaste contracten de afgelopen maanden duurder.