Brouwersweg in Veendam krijgt speciale asfaltlaag

De Brouwersweg in Veendam krijgt vrijdag een speciale asfaltlaag. De weg wordt voorzien van een CO2-reducerende slijtlaag. De gemeente Veendam doet mee aan een proef voor duurzaam wegonderhoud,

Veendam trekt samen op met de bedrijven Oosterhof Holman Infra en Polyciviel, die al drie jaar onderzoek doen naar de toepassing van een CO2 reducerende slijtlaag.

Niet in de lucht

Koolstofdioxide hecht zich aan het oppervlak en komt daardoor niet in de lucht. De CO2 wordt geabsorbeerd en verdwijnt in twee stoffen, die niet gevaarlijk zijn voor het milieu. Na Na een aantal jaren is het wegdek verzadigd en wordt het vervangen.