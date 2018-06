Gronings bedrijf PayPro gaat WeChat in Nederland op de kaart zetten

Het Groningse bedrijf PayPro zet een belangrijke stap in haar ontwikkeling. De onderneming biedt via haar website betaalmethodes zoals iDEAL aan voor webshops. PayPro is recent een samenwerking aangegaan met de internetgigant Tencent. Dat maakt het nu mogelijk voor PayPro om de betaalservices van WeChat aan te bieden.

WeChat is min of meer de Chinese variant van WhatsApp. Met de toevoeging dat WeChat veel meer kan. Het is feitelijk iDEAL, Facebook, Paypal, Tikkie, Instagram en Marktplaats inéén.

Er zijn in China bijna één miljard gebruikers en wereldwijd zijn er nog eens honderd miljoen Chinezen die van de app gebruik maken. Tencent wil WeChat uitrollen buiten China en kwam bij PayPro terecht. Het bedrijf van directeur en eigenaar Henk Jan Wils (36) is een contract voor onbepaalde tijd aangegaan.



800 miljoen

Ter illustratie: Chinezen kunnen tijdens hun nieuwjaar met het schudden van de telefoon geld weggeven. Tijdens de meest recente jaarwisseling zijn 800 miljoen shakes in één minuut verwerkt. Wils geeft aan dat het nauwelijks voor te stellen is hoe al deze transacties in zo'n korte tijd allemaal correct worden verwerkt.



Oranje kastjes

De consument ziet er op internet niks van. Het proces waar PayPro in actief is zit achter de betaalknop van een webshop. In bijvoorbeeld winkels of restaurants is het anders. Daar worden oranje kastjes opgehangen en via een QR-code op de app kunnen betalingen gedaan worden.



Doorbraak in 2012

Wils begon zijn onderneming in 2006 en had in 2012 een belangrijke doorbraak. Toen kreeg PayPro een vergunning van De Nederlandsche Bank om het digitale betalingsverkeer te ondersteunen. Sindsdien wordt PayPro gezien als een betaalinstelling, die onder toezicht staat van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

We moeten verdacht zijn op mogelijke fraude, het mogelijk witwassen van geld en verdachte transacties in het algemeen Henk Jan Wils, directeur eigenaar PayPro

Geld beheren

In Nederland zijn in totaal 38 vergunninghouders en er komen voorlopig ook niet meer bij. 'Een vergunning krijg je niet zomaar. Je beheert het geld van iemand anders en je moet voldoen aan regelmatig veranderende regelgeving. Ongeveer 35 procent van onze tijd gaat op aan het onderhouden hiervan.'

Een soort bank

PayPro is geen bank, maar kijkt in veel gevallen wel op die manier.

'We moeten verdacht zijn op mogelijke fraude, het mogelijk witwassen van geld en verdachte transacties in het algemeen. Je kunt je bij ons ook niet zomaar aanmelden met alleen je mailadres. We registreren als een bank en ook dat kost veel tijd.'

Wils geeft aan dat ze ook andere diensten aanbieden, zoals het geautomatiseerd versturen van facturen. Dit om extra onderscheidend te zijn in een markt die volop in beweging is.

Een dubbeltje marge

In 2018 verwacht PayPro een omzet van één miljoen euro te realiseren in de hoop dat in 2019 te verdubbelen. Momenteel bedienen ze 50.000 klanten in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en op de Antillen.

'Het is een uitdagende en competitieve markt. In Nederland worden maandelijks dertig miljoen iDEAL-transacties gedaan. De marge per transactie is een dubbeltje. Driekwart van alle betalingen wordt door de grootste drie spelers op de markt gedaan, dus het resterende kwart is voor de 35 overige vergunninghouders.'



Beursgang Adyen

Dat het een belangrijke markt is, blijkt wel uit de beursgang van één van de grootste partijen in Nederland. Adyen, met 800 medewerkers, ging woensdag 13 juni naar de beurs en kende een zeer opmerkelijke start. De introductieprijs van 240 euro verdubbelde binnen een paar uur tijd bijna. De beursgang van Adyen wordt gezien als de meest knallende van het jaar op de beurs in Amsterdam.

Zover is PayPro nog lang niet en met veertien medewerkers is het een kleine, maar innovatieve speler. Het contract met Tencent is wel een belangrijke ontwikkeling. De recente contractondertekening kende een doorlooptijd van ongeveer een jaar.

Ik kon het eerst niet geloven, dat zo'n grote speler bij ons aanklopte Henk Jan Wils

Pingpongen heeft geholpen

Wils was in het verleden tafeltennisser op hoog niveau en was in dat kader een aantal keren in China. 'Daardoor ken ik de cultuur goed en die kennis heeft mij geholpen.' De in Groningen geboren ondernemer werd een jaar geleden via LinkedIn benaderd. 'Ik kon het eerst niet geloven, dat zo'n grote speler bij ons aanklopte.'

Giethoorn

Hij reageerde en van het één kwam het ander. Vier medewerkers van PayPro hebben een half jaar lang fulltime gewerkt aan het kunnen toevoegen van deze app aan de betaalmogelijkheden. In mei gingen de eerste WeChat-kastjes in Giethoorn - vanwege de vele Chinese bezoekers - tijdens een pilot online.

Voorlopig alle ruimte

Wils verwacht veel van de nieuwe mogelijkheden.

'Handelen met China komt nu voor iedere ondernemer binnen handbereik, omdat de betaalmogelijkheid er is. Het contract met Tencent opent deuren voor onsen geeft voorsprong op de concurrenten.'

Hij verwacht niet dat de komende tien á twintig jaar in Noord-Nederland een andere partij de kans krijgt om ook betaalservices aan te bieden voor WeChat. 'Je moet namelijk én een vergunning hebben én een contract met Tencent, die combinatie is er bijna niet.'

Uitrollen

Het wordt al tastbaar. Inmiddels is een contract afgesloten met de Chinese supermarktketen Oriental Express, met tevens een vestiging aan de Korreweg in Groningen. Daar worden binnenkort de eerste WeChat kastjes in de provincie Groningen opgehangen. Dat moet het begin zijn van een grote uitrol in Nederland.