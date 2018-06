Dit weekend in Groningen: Vlammen, historie en gein op het plein

Spelen, zingen en toneel, maar ook zwaailampen, sirenes en vuur. Wat staat jou dit weekend te wachten? Misschien wel één van deze vijf tips.

112-dag in Martiniplaza

Verschillende hulpdiensten laten zaterdag in Martiniplaza zien wat ze in huis hebben op de 112GroningenDag. Van 10:00 tot 17:00 uur zijn er demonstraties, kun je praten met hulpverleners en een kijkje nemen bij de voertuigen en gereedschappen. Entree is 3 euro, 2 euro voor kinderen.

Stadshavenfestival in Appingedam

Het centrum van Appingedam staat zaterdag in het teken van muziek, straattheater en kofferbakverkoop tijdens het Stadshavenfestival. Van 11:00 tot 17:00 uur zijn er diverse optredens van o.a. De Raaitvinken, Shantykoor Losdorp en de Lopster Störmvogels. Ook zijn er activiteiten voor kinderen, zoals een poppentheater, knutselen. Vanaf 18:00 uur is er kinderdisco.

Gein op het Plein in Veendam

Zaterdagmiddag verandert het Museumplein in Veendam vanaf 13:00 uur in een grote speelplaats. Bouwen, klimmen, spelen, ontdekken, gekke opdrachten en spelletjes, een groot feest voor kinderen van twee tot twaalf dus. Toegang en deelname is gratis.

Missie op Wielen: een historische rit

De jaren '30 beleven tijdens een autorit langs het 'historische spoor en andere locaties' in Oost-Groningen. Dat kan zondag, Vaderdag, vanaf 10:00 uur in het Veenkoloniaal museum in Veendam. Er wordt onder andere gestopt bij Locloods 1877 in Bad Nieuweschans, Museum Klooster in Ter Apel en STAR in Stadskanaal. Deelname kost 12,50 (3,50 voor kinderen) en de opbrengt komt ten goede aan een goed doel.

Midzomerwandeling

Over verlaten zandpaden, door de natuur op weg naar de zonsondergang. Het kan, al wandelend, zaterdag vanuit Natuurvriendenhuis de Hondsrug in Noordlaren. Te voet trek je langs historische plekken en krijgt informatie over oude sagen en legenden. Deelname is gratis. Vertrek is om 20:00 uur aan de Duinweg 6, tegen 22:30 uur ben je terug.

Veel plezier dit weekend, wat je ook gaat doen!