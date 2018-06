Verbannen FC Groningen-speler wijkt uit naar Sparta

FC Groningen en Lars Veldwijk zijn snel van elkaar verlost. De spits, die halverwege het vorige seizoen teruggezet werd naar de beloften, is in onderhandeling met Sparta Rotterdam.

Manager technische zaken Ron Jans had in een eerder stadium al laten weten dat Veldwijk transfervrij de club kan verlaten en vrij is om met andere clubs te praten.



'Ik vind het vooral heel erg jammer dat het zover heeft moeten komen. Toen ik een berichtje van zijn zaakwaarnemer kreeg dat Lars en Sparta met elkaar praten had ik absoluut niet zoiets van opluchting', meldt Jans vanaf zijn vakantieadres

Nog niet definitief

Zaakwaarnemer Patrick Poldervaart laat weten dat de overgang nog niet definitief is. 'Het is absoluut nog niet in een vergevorderd stadium, maar het klopt wij met Sparta in gesprek zijn. En inderdaad, de intentie is er om er samen uit te komen.'



Mochten Veldwijk en de kersverse Jupiler League-club tot overeenstemming komen dan laat FC Groningen Veldwijks contract ontbinden. Sparta hoeft de Trots van het Noorden dan ook geen transfervergoeding te betalen.

Lars Veldwijk kwam een jaar geleden over van het Belgische Kortrijk. Bij de FC speelde de lange aanvaller slechts twintig wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.

