Lopend Vuur: Wildlands moet gewoon weer een dierentuin worden

Veel kritiek en een financieel tekort. Het gaat niet zo goed met Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Gisteren werd bekend dat het park afgelopen jaar een verlies leed van 1,8 miljoen euro.

Wildlands maakte eerder dit jaar al bekend dat de bezoekersaantallen het vorig jaar tegenvielen. In het openingsjaar 2016 kwamen nog 1,4 miljoen bezoekers. In 2017 waren dat een miljoen bezoekers.

Wildlands is de opvolger van het oude Dierenpark Emmen. Het park wil meer zijn dan een dierentuin alleen. Zo is er bijvoorbeeld een achtbaan gekomen.

In de kritieken die mensen online plaatsen over het park valt op dat velen vragen om meer dieren.

