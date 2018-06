Ouderen steeds minder eenzaam, 'maar netwerken blijft cruciaal'

De gemiddelde 55 plusser is minder eenzaam dan leeftijdsgenoten twintig jaar geleden.

Dat komt doordat meer ouderen een partner hebben en ze bovendien over een groter en diverser netwerk beschikken. Door de vergrijzing is het aantal eenzame ouderen wél gestegen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Verlies van contacten

De oorzaken van eenzaamheid onder 55-plussers zijn vaak verliezen. Het SCP noemt het verlies van de partner, van sociale relaties en dagelijkse netwerkcontacten.

De oudere is daarbij vaker afhankelijk van professionele zorg en ondersteuning. Consulent Saskia Roest van Humanitas vertelt hoe die hulp eruit kan zien.

'Het is belangrijk om eenzame ouderen een steuntje in de rug te geven. We proberen hun eenzaamheid niet op te lossen, maar willen ze op het juiste pad krijgen. Daarbij zijn netwerkvaardigheden cruciaal. Een van onze netwerkvrijwilligers kan ouderen trainen hoe ze hun netwerk kunnen uitbreiden. Zo kunnen ze voorkomen dat ze geïsoleerd raken.'

Verschillende vormen

Het SCP ziet wel verschillen in de mate van eenzaamheid. Zo voelen ouderen in verpleeghuizen zich gemiddeld minder eenzaam dan hun jongere bewoners. Onder zelfstandig wonende 85-plussers neemt de eenzaamheid daarentegen juist toe naarmate ze ouder worden.

Maar wanneer bén je eigenlijk eenzaam? Roest verwoordt dat als volgt:

'Eenzaamheid meten is heel moeilijk. Het heeft te maken met het aantal en de kwaliteit van iemands contacten. Aan wie kun je je verhaal goed kwijt? Ook in een groep mensen kun je je dus eenzaam voelen.'

'Eenzaamheid is van ons allemaal'

Roest merkt dat de roep om hulp nog altijd toeneemt. Dat terwijl eenzaamheid volgens het SCP nog altijd als een taboe wordt gezien.

'In mijn beleving zit het onderwerp juist steeds minder in de taboesfeer. En dat is heel goed, want eenzaamheid is van ons allemaal en iedereen kan een bijdrage leveren. Ga gewoon eens naast een ouder iemand op een bankje zitten en vraag hoe het ermee gaat. Dat kan al een groot verschil maken.'