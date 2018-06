Deel dit artikel:











Bewoners Pepergasthuishofje bezorgd over verkoop: 'Wij worden er zeer onrustig van' Het Pepergasthuishofje (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Bewoners van het Pepergasthuishofje in de Groninger binnenstad roepen de gemeente op om het eeuwenoude hofje over te nemen. De woningen zijn nu nog in handen van woningcorporatie Lefier, maar die wil er vanaf omdat het te veel geld kost.

Bewoners zien de laatste tijd regelmatig potentiële kopers rondlopen. Ze zijn bang voor grote veranderingen in het idyllische hofje nu er een te koop-bord in de tuin staat. 'Wat gaat er gebeuren?' 'Wij worden er zeer onrustig van', zegt bewoonster Mia Prins. 'Het is allemaal verbonden met onze nabije toekomst. Wat gaat er gebeuren? Dat is iets wat voor ons niet zo duidelijk wordt.' De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. 'Met de oproep om onze situatie goed in de gaten te houden', zegt Prins. 'En om zo nodig toch in te grijpen, bij een voor ons onzekere situatie. We hopen dat de gemeente het initiatief wil nemen om eigenaar te worden.' Reactie gemeente Maar dat gaat niet gebeuren, zegt woordvoerder Hans Coenraads. 'Maar het heeft de status van monument. Een overname door het Groninger Monumenten Fonds is daarom een optie. Daarover zijn we in gesprek, samen met Lefier.' Lees ook: - Wonen in monumentale panden: straks alleen nog voor de rijken?