De politie is op zoek naar de 14-jarige Cynthia Zuidema uit Warfstermolen. Zij wordt sinds donderdagmiddag vermist.

Cynthia Zuidema is voor het laatst gezien om 13.10 uur in Grijpskerk. De politie vermoedt dat ze daar op de trein is gestapt.

De politie vraagt mensen die haar hebben gezien om te bellen op 0900-8844. Als iemand haar ziet, vraagt de politie om 112 te bellen.