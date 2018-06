Deel dit artikel:











Vermist 14-jarig meisje gevonden (update) (Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Het 14-jarige meisje uit Warfstermolen dat sinds donderdagmiddag vermist werd, is vrijdagavond in goede gezondheid teruggevonden in Groningen.

Dat meldt de politie op Twitter. Het meisje is inmiddels weer herenigd met haar ouders. Ze was donderdag voor het laatst gezien in Grijpskerk. De politie deed vrijdagmiddag een oproep via social media om naar haar uit te kijken.