Rechter: 'Sikkom hoeft niet te rectificeren'

Stadsblog Sikkom.nl hoeft het artikel over huurstunt.nl niet te rectificeren. Dat heeft de rechter in Groningen beslist. Het bedrijf Adivare uit Vries stapte begin juni naar derechter. 'Sikkom verspreidt nepnieuws', zei de eigenaar Fred Kapma van dit bedrijf.

In het artikel stelt journalist Willem Groeneveld dat Huurstunt.n 'studenten en andere woningzoekenden verneukt'. De site van Huurstunt.nl staat vol met huurwoningen. Om met de verhuurder in contact te komen dient een abonnement, twee tientjes per maand, te worden aangeschaft.

'Oplichtingspraktijken'

De abonnees klaagden over het feit dat zij niet of nauwelijks met de verhuurders in contact kwamen. Ook bleken de meeste woonruimtes al te zijn verhuurd. Bovendien was het nagenoeg onmogelijk om van het abonnement af te komen. Dit zijn oplichtingspraktijken, stelde Sikkom.

Niet geschikt

Kapma vond dat zijn bedrijf in een kwaad daglicht is gesteld. Hij is onterecht beschuldigd. Maar dat heeft hij volgens de rechter onvoldoende hard kunnen maken. Daar zou een kort geding ook niet geschikt voor zijn, was het oordeel.

Bodemprocedure

Ook vond de rechter dat auteur Groeneveld zich niet onnodig kwetsend (grievend) heeft uitgelaten over dit bedrijf. 'En daar zijn we het volstrekt niet mee eens. De uitlatingen op de site zijn ronduit kwetsend', zei advocaat van Kapma, Koen Konings. Een hoger beroep of een bodemprocedure behoren nu tot de mogelijkheden. 'Ik adviseer om dit zeker in overweging te nemen', zei Konings.