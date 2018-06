Jordy Buijs zal door het vuur gaan voor vriend Danny

FC Groningen is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een centrale verdediger. Het liefst één, die transfervrij is en met de nodige ervaring. Zal FC Groningen het oog hebben laten vallen op de 29-jarige Jordy Buijs?

Nee, ze zijn geen broers. Sterker nog, Jordy (speler) en Danny (de nieuwe FC-trainer) zijn helemaal geen familie van elkaar. Toch kennen de twee elkaar door en door.



'Ik ben onderweg naar de training,' zegt Jordy vanuit de auto. ' Ik moet wel fit blijven, hè.' De centrale verdediger won afgelopen seizoen met het Australische Sydney FC nagenoeg alles en zit nu zonder club.

Samen in de bus

Vorige week werd Jordy in een interview met Elfvoetbal gelinkt aan FC Groningen. Jordy en Danny gaan samen ver terug. Tegen Elfvoetbal: ' Hij bracht mij altijd thuis van training toen ik nog geen rijbewijs had. Zaten altijd samen in de bus naar Feyenoord. Dat contact is eigenlijk nooit weggegaan.'

Ik spreek Danny nog regelmatig Jordy Buijs

De Zuid-Hollander gaat er verder op in. 'Ik spreek Danny nog regelmatig. Ik ben zelf ook van jongs af aan trainer en sta volledig achter zijn visie. Net als die van Ron Jans bijvoorbeeld. Het zijn mannen die weten waar ze heen willen en dat spreekt mij aan.'



Jordy kent Danny en andersom. Jordy zoekt een nieuwe uitdaging en Danny zoekt een transfervrije centrale verdediger. Één en één is twee toch? ' Ik kan niet zeggen of ik met FC Groningen gesproken heb of in gesprek ben,' zegt hij resoluut.



'Door het vuur

'

Zou Jordy kunnen spelen onder vriend Danny? 'Natuurlijk. Toen ik bij het eerste van Feyenoord aansloot heeft hij mij enorm geholpen. Ik ben niet iemand die zoiets vergeet. Sterker nog, ik zal voor Danny door het vuur gaan.'

Voordat ik bij Heerenveen tekende heb ik ook een gesprek met Groningen gehad. Was absoluut een goed gesprek en daarnaast ga ik ook niet zomaar met elke club om tafel. Jordy Buijs

En FC Groningen als toekomstig werkgever? 'Ik sluit helemaal niets uit. Eredivisie of buitenland ik laat alles open. Ik ken FC Groningen natuurlijk wel. Voordat ik bij Heerenveen tekende heb ik ook een gesprek met Groningen gehad. Was absoluut een goed gesprek en daarnaast ga ik ook niet zomaar met elke club om tafel.'

'Ik moet wel een bepaald gevoel met een club hebben en dat gevoel is sinds die tijd niet veranderd. Op dit moment speelt er wel iets concreets in het buitenland, maar niet in Nederland,' besluit Buijs het gesprek.

'Borrelt' wel iets



Manager technische zaken Ron Jans van FC Groningen gaat, zoals gebruikelijk, niet op namen in, maar zegt wel dat er iets 'borrelt'. Of dat betekent dat er een speler komt of juist een weggaat, zegt Jans niet.

