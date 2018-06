Met groep 8 vliegen naar Letland of in havo 4 naar Cambodja: mag jouw kind mee?

Waar ging jij in groep 8 naar toe op schoolreis? Kamp op Schier? Dat kan spannender, moet de St. Michaëlschool in Stad gedacht hebben. Zij is daarom maandagmorgen vroeg met haar oudste leerlingen vertrokken voor een vliegreis naar Letland.

Ook zijn er scholen waar de leerlingen van groep 3 al een paar nachtjes op kamp gaan of waar de kinderen in groep 2 een nacht op school logeren.

Zijn scholen doorgeschoten in reisjes en slaapfeestjes of zijn die juist een verrijking van de schooltijd? Oordeel zelf.

Met het vliegtuig

De groep 8'ers van de St. Michaëlschool gaan met een bus naar Bremen en vliegen vervolgens naar Letland. In het plaatsje Palsmane staat een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Die leerlingen hebben al vakantie, waardoor het schoolgebouw leeg staat. Daar gaan de Groningse scholieren logeren. De ouders moeten de reis zelf betalen. De kosten bedragen 250 euro, laat één van hen weten.

Voor de twee kinderen die thuis blijven hebben we een alternatief programma Woordvoerder St. Michaëlschool

Twee thuisblijvers

'Groep 8 bestaat uit 28 kinderen en er zijn 26 mee', vertelt een woordvoerder van de school. 'Voor de twee kinderen die thuis blijven hebben we een alternatief programma, want zij hebben ook recht op een soort schoolreisje. Zij gaan een dagje naar Schier en de dag daarna mogen ze schilderen op school.'

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat groep 8 van de St. Michaëlschool naar Letland gaat. 'Het is begonnen met het Erasmusproject waar we aan meedoen. Daar deed ook een school uit Letland aan mee. We hebben elkaar toen wederzijds bezocht en die contacten zijn goed onderhouden door de meester van groep 8.'

Bekijk hieronder een impressie van de Letland-reis in 2015.



China, Ghana of Cambodja?

Van de middelbare scholen in onze provincie lijkt het Maartenscollege de meest extreme schoolreisbestemmingen te hebben. Op zijn website staat: 'Wij organiseren samen met leerlingen reizen naar Duitsland, Polen, Frankrijk, zelfs naar China, Ghana en Cambodja.'

Om mee te mogen op een verre reis, moeten leerlingen solliciteren Karel Karsten - Maartenscollege

Solliciteren

'Maar dit zijn wel extra reizen', benadrukt Karel Karsten van het Maartenscollege. 'De gewone schoolreizen gaan naar bijvoorbeeld Praag, Berlijn of Rome. Om mee te mogen op een verre reis, moeten leerlingen solliciteren. Ze schrijven hun motivatie in een brief en worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Die kinderen zijn dus heel gemotiveerd om mee te gaan.'

De kosten mogen voor ouders nooit een belemmering zijn Karel Karsten - Maartenscollege

Sparen

De leerlingen moeten zelf de helft van de reissom bij elkaar sparen. 'De kosten mogen voor ouders nooit een belemmering zijn', legt Karsten uit. 'We hebben een leerlinge gehad die haar hele reis heeft verdiend met uien verkopen. En een ander ging altijd met de bus naar school en kwam opeens maandenlang op de fiets. Het uitgespaarde busgeld was voor haar reis.'

Waarom het Maartenscollege deze reizen organiseert? 'Om kinderen bewust te maken en om hun horizon te verbreden', besluit Karsten.

Logeren met groep 1 en 2

Om de kinderen alvast voor te bereiden op dit soort reizen, zijn er ook scholen die 'logeerpartijtjes' hebben voor de kleuters van groep 1 en 2. Sommige scholen vinden het belangrijk dat kinderen leren om van huis te zijn.

Een school in het Friese Lekkum gaat bijvoorbeeld al met kinderen van groep 3 een aantal dagen naar Ameland. Op de website staat: 'We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee gaan. Mocht uw kind 'logeerproblemen' hebben, bespreek dit dan vroegtijdig met de leerkrachten. We vinden niks 'raar' en zoeken graag gezamenlijk naar een oplossing. Kinderen die, om welke redenen dan ook, niet mee kunnen worden op school verwacht.'

Je hebt toch de verantwoordelijkheid voor die kleintjes en je doet zelf geen oog dicht Mendel Lameijer - cbs De Klister

Afscheid van de kleutertijd

De kleuters van cbs De Klister in Nieuw Buinen hebben jarenlang aan het einde van het schooljaar, als vorm van afscheid van de kleutergroepen, een nachtje in hun klas geslapen. 'Eigenlijk vond iedereen dat altijd heel leuk', vertelt Mendel Lameijer van De Klister. 'Maar het werd voor de leraren wat te intensief. Je hebt toch de verantwoordelijkheid voor die kleintjes en je doet zelf geen oog dicht.' Daarom heeft De Klister dit jaar een pyjamafeest gehouden. De kleuters sliepen vervolgens gewoon thuis.

Volgens Lameijer hadden de ouders altijd weinig problemen met de slaapfeesten. 'Soms hadden ze bezwaren vanwege hun geloofsovertuiging, maar eigenlijk vond iedereen het wel oké. En als de kinderen er tegenop zagen, mochten ze meedoen aan het avondprogramma en dan konden ze daarna gewoon thuis slapen.'

Logeerbeer

Maar op de meeste basisscholen is de enige die in groep 1 en 2 niet in zijn eigen bed slaapt, Flip de Beer.

