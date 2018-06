Deel dit artikel:











Afrit snelweg bij Leek weer open na olie op de weg De afrit is dicht (Foto: De Vries Media)

De afrit Leek van de A7 in de richting van Groningen naar Drachten is weer open. Hij was vrijdagmiddag enige tijd afgesloten, vanwege olie op de weg.

Via Boerakker Verkeer dat naar Leek moest, kon doorrijden naar de afrit Boerakker. Via de andere kant van de snelweg kon het vervolgens terugrijden in de richting van Stad en daar de afslag Leek nemen.