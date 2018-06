Deel dit artikel:











Hans Nijland aangekomen in Santiago de Compostella: 'Het was fantastisch' (Foto: Twitter/Hans Nijland)

Samen met zijn buurvrouw is FC Groningen-directeur is vrijdag rond 14.00 uur aangekomen in het Spaanse Santiago de Compostella.

De twee wandelden deze week zo'n 140 kilometer over de Camino, de pelgrimsroute naar de Spaanse stad. Fantastisch Met de wandeltocht hebben de twee geld ingezameld voor de stichting Walk On, die zich inzet om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. 'Het was fantastisch', zegt de directeur van de FC, die vrijdag op de laatste dag 26 kilometer aflegde over een bergachtig parcours. Nijland deed in het radioporgramma Edwin op Noord verslag van zijn wandelavonturen en werd samen met buurvrouw Manon uitgeroepen tot Groninger van de Week. Lees ook: - Hans Nijland op pelgrimstocht, maar de transfers gaan gewoon door