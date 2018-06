Kupers komt niet meer in de baan dit seizoen

Atleet Thijmen Kupers komt dit seizoen niet meer in actie. Hij sukkelde de afgelopen maanden met een achillespeesblessure en heeft besloten zich te richten op volgend seizoen.

Kupers raakte in februari geblesseerd aan zijn achillespees. Dat kostte hem al de NK en WK indoor.

'Grote tegenvaller'

'De kans dat ik dit jaar nog fatsoenlijke wedstrijden zou kunnen gaan lopen werd met de dag kleiner. Toch is het een grote tegenvaller als je dan besluit om er definitief een punt achter te moeten zetten voordat het seizoen überhaupt begonnen is.'

Dit betekent ook dat de atleet van Groningen Atletiek zijn nationale titel op de 800 meter voglend weekend niet kan verdedigen. In de afgelopen vijf jaar was hij niet te kloppen op de 800 meter bij het NK. In 2017 maakte hij ook een uitstapje naar de 1500 meter. Ook op die afstand was hij de beste.

Kwalificatie voor Olympische Spelen

Kupers richt zich dus nu op het seizoen 2019. Hoofddoel is dan kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Daarnaast staan dan het EK indoor en het WK outdoor op het programma.