De eikenprocessierups is er weer: 'Uitroeien is een illusie'

Jeuk, huiduitslag, geïrriteerde ogen of luchtwegen: de eikenprocessierups is weer aan zijn jaarlijkse veldtocht begonnen. Iedereen die in aanraking komt met de brandharen van de rups, moet dat flink bezuren.

De Groninger Bomenwacht heeft er zijn handen vol aan. Deze stichting werkt samen met de GGD, Staatsbosbeheer, de provincie en diverse gemeenten om de rups te lijf te gaan.

Beheersen is het doel

Coördinator Albert-Erik de Winter: 'Het is onmogelijk de rups uit te roeien, dat gaat gewoon niet. Beheersen is ons doel.'

'De eikenprocessierups is de afgelopen jaren vanuit het zuiden van ons land opgerukt naar het noorden. Eiken groeien vooral op zandgrond, dus in onze provincie komt hij vooral in het zuiden en het westen voor', legt De Winter uit.

Problemen voor de volksgezondheid

'De rups wordt sinds 2009 in Groningen gezien en het aantal nesten neemt ieder jaar toe', gaat De Winter verder.

'We zien dit in de eerste plaats als een probleem voor de volksgezondheid. Hoe meer mensen in de buurt zijn, des te groter de urgentie om het nest op te ruimen.'

'Als het nest bijvoorbeeld in een eik langs een fietspad zit, waar veel mensen langskomen, dan moet dat zo snel mogelijk worden opgeruimd.'

Stadspark

Ook de gemeente Groningen heeft te maken met dit probleem. Woordvoerder Peter Duzink: 'In het Stadspark hebben we vorig jaar in vijf bomen nesten aangetroffen. Dat zijn er dit jaar meer.'

Gevaar voor recreanten

In het Stadspark wordt in de zomer veel gerecreëerd. Fietsers, wandelaars en sporters lopen de kans dat ze in aanraking komen met de brandharen van de rups. Daarom wil de gemeente de nesten in het park zo snel mogelijk laten opruimen.

Duzink: 'We werken hiervoor samen met een gespecialiseerd bedrijf, dat de nesten uit de bomen zuigt. Maar dat bedrijf heeft het nu zo druk, dat dat niet meteen kan.'

Feromoonvallen

De Bomenwacht doet ondertussen zijn uiterste best om de verspreiding van de rups in kaart te brengen. Dat gebeurt door het ophangen van zogeheten feromoonvallen, waarmee de vlinders (die voortkomen uit de rups) worden gelokt.

Aan de hand van de gevangen vlinders kan worden afgeleid of ze uit nesten uit de buurt komen, of van verder weg.

De Winter: 'In totaal komen er dit seizoen 168 vallen te hangen, waarvan wij zelf 68 beheren. Op de plekken waar vorig jaar 'verse' vlinders of vlinders zijn aangetroffen, kun je nu ook rupsen en vlinders verwachten.'

Blijf uit de buurt

Alle hens aan dek dus om de eikenprocesrups zo veel mogelijk in toom te houden. Als je een nest ziet, blijf zo ver mogelijk uit de buurt en waarschuw de gemeente, is het advies. Als je toch klachten krijgt, dan heeft het RIVM tips om het ongemak te beperken.

