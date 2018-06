Deel dit artikel:











Een wijziging voor de FC in definitief speelschema (Foto: Archief JK Beeld)

Voor FC Groningen is er een wijziging aangebracht in het definitieve competitieschema voor het komend seizoen in de eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Vitesse is verplaatst van de vrijdag 8 februari naar zondag 10 februari. De aftrap is dan om 14.30 uur.

Afgelopen dinsdag publiceerde de KNVB het conceptprogramma. Diezelfde middag troffen clubs en voetbalbond elkaar in Zeist om de voorgestelde opzet te bespreken. Daarbij sprak FC Groningen de wens uit zoveel mogelijk thuisduels op zondagmiddag om 14.30 uur te willen spelen. Het resultaat hiervan is dat de FC nog een thuiswedstrijd op de zondagmiddag mag spelen. Twaalf thuiswedstrijden op zondag FC Groningen speelt komend seizoen twaalf keer thuis op zondagmiddag, waarvan liefst negen keer wordt afgetrapt om 14.30 uur. Driemaal treedt de Trots van het Noorden in eigen huis aan op zaterdagavond en één keer op vrijdagavond. Tevens is er een thuiswedstrijd op dinsdagavond tijdens één van de twee midweekse speelronden.



FC Groningen begint de nieuwe competitie met een uitwedstrijd tegen Vitesse op zondag 12 augustus. Vijf dagen later, op vrijdag 17 augustus, staat het eerste thuisduel op de rol. Tegenstander in het Noordlease Stadion is dan Willem II.