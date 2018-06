Kinderarts van UMCG krijgt 15 miljoen dollar voor onderzoek

Kinderarts Martin Kneyber van het UMCG krijgt 15 miljoen dollar voor een wereldwijd onderzoek naar beademing van kinderen met een ernstige longaandoening.

Het gaat om het zogenoemde acuut respiratoir distress syndroom (ARDS). Kinderen met deze aandoening moeten kunstmatig beademd worden. Ruim een derde van de patiëntjes met deze ziekte overleeft het niet.

Welke vorm van beademing?

Het is onduidelijk wat de beste manier van behandeling voor deze kinderen is, zeker wanneer de longaandoening zo ernstig is dat het steeds moeilijker wordt om het lichaam van genoeg zuurstof te voorzien.

In deze situatie wordt het kind soms op de buik gelegd of wordt overgegaan op beademing via een machine. Uit het onderzoek moet blijken of deze noodgrepen helpen.

Amerika

Kneyber, tevens medisch hoofd van de kinder-intensive care van het UMCG, leidt dit wereldwijde onderzoek, samen met twee Amerikaanse collega's. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Amerikaanse National Institute of Health en gaat later dit jaar van start.

Kneyber geldt als wereldwijd expert op het gebied van beademing bij kinderen.