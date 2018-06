Refaja Ziekenhuis blaast vulvapoli nieuw leven in

Het Refaja in Stadskanaal (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Het zijn roerige tijden voor het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. De al langer bestaande vulvapoli wordt opnieuw voor het voetlicht gebracht.

De polikliniek, een samenwerking tussen de afdelingen gynaecologie en dermatologie, bestond in Stadskanaal al enige tijd, maar door de beslommeringen rond het ziekenhuis van de afgelopen tijd was de vulvapoli in de vergetelheid geraakt.

'Maar we hebben gemeend de poli toch weer opnieuw op de kaart te zetten', aldus verpleegkundig specialist Nanna Gelling.

Belangrijk

'We vinden het belangrijk dat vrouwen dat er aandacht is voor vrouwen die een aandoening hebben rondom de vagina. Ook vinden we het belangrijk dat de vrouwen onze poli bezoeken, om ze te kunnen helpen.'

Schaamte

Gelling geeft aan dat schaamte een belangrijke reden is voor vrouwen om gynaecologische klachten niet bij de dokter te melden.

'Ik denk dat er nog veel meer vrouwen zijn die hier mee te maken hebben, dan de vrouwen die we op de poli zien. De vrouwen die op onze poli komen, ervaren klachten op het gebied van jeuk, pijn, maar ook op het seksuele vlak.'

Samenwerking

Door betere samenwerking met huisartsen hoopt het team van het Refaja Ziekenhuis dat vrouwen alsnog de weg naar de poli weten te vinden.

Lees ook:

- 'Laat de hele regio met Treant om tafel gaan'

- Minister Bruins kan weinig betekenen voor Refaja in Stadskanaal