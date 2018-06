Een slagboom tegen sluipverkeer in Bourtange?

In Bourtange gaan stemmen op om de vesting af te sluiten met een slagboom. Het toenemende verkeer in de historische straten leidt tot overlast.

De laatste jaren stijgt het gemotoriseerde verkeer binnen de grachten. Vooral toertochten met motoren en klassieke auto's doen de kleine straatjes maar al te graag aan.

Het is een reden waarom komende week wordt gepraat over oplossingen om de rust een beetje te bewaren.

Eén van de manieren om het verkeer een halt toe te roepen is een slagboom. Hierdoor kunnen straks alleen nog inwoners en ondernemers met een pasje naar binnen.

'Er moet iets gebeuren'

Vestingsmanager Hendri Meendering is niet gelijk voorstander van een rood-witte afsluiting, maar beaamt wel dat er iets moet gebeuren. 'Dat heeft niet mijn voorkeur, maar wij gaan daar niet over. Het is een openbare weg, waar de gemeente het voor het zeggen heeft.'

Meendering ziet wel dat bewoners hinder ondervinden van het verkeer. 'En ondernemers zijn soms politieagentje aan het spelen om al die motoren in goede banen te leiden. Dat is niet de bedoeling.'

Investeren

De vestingsmanager wil naast oplossingen tegen het sluipverkeer ook graag investeren in de vesting. Daarvoor is een subsidieaanvraag gedaan van 75.000 euro bij de gemeente Westerwolde.

Het gaat om bijvoorbeeld betere bewegwijzering, maar ook verharding van de bastion. 'Daarnaast kijken we naar extra bankjes voor in de vesting en worden de bruggen in de loop van het jaar aangepakt. Daarvoor is inmiddels geld beschikbaar gesteld.'