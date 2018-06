Deel dit artikel:











Overheid klopt voor advies aan bij 'modelwietkwekers' uit Bierum John en Ines Meijers (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De overheid heeft 'modelwietkwekers' John en Ines Meijers uit Bierum ingeschakeld bij het voorbereiden van een experiment met legale wietteelt. In dat experiment wordt in zes tot tien gemeenten wiet verkocht, die legaal is geteeld.

'Wij waren heel blij dat we aan tafel mochten zitten en onze visie ten gehore mochten brengen', zegt John Meijers.

'Wijze mannen, die goed luisterden' Hij en zijn vrouw teelden in het verleden in alle openheid wiet en betaalden belasting over hun inkomsten. Toch werden ze veroordeeld. En nu heeft een speciale commissie van de overheid een beroep gedaan op hun deskundigheid. 'We hopen dat ze ervoor kiezen expertise in huis te halen, anders wordt het heel lastig het experiment te laten slagen. Het waren wijze mannen, die goed geluisterd hebben en goede vragen stelden. Ik ben zeer benieuwd naar hun advies. We zouden het logisch vinden als het gaat lukken.' Nog dit jaar Waarschijnlijk wordt nog dit jaar bekend waar het experiment met de legale wiet wordt gehouden. Als wordt gekozen voor de familie Meijers, willen ze weg uit Bierum. 'Ik zou wel graag in Groningen willen blijven, maar op een mooie locatie met genoeg plaats.' Ontnemingsvordering Er hangt het stel nog wel een ontnemingsvordering van 175.000 euro van de Staat boven het hoofd, over de winst die ze maakten met de wietteelt. 'Als ze voor ons kiezen, gaan we ervan uit dat ze ons model volgen. En dan zou het raar zijn als die ontnemingsvordering overeind blijft staan.' Spannende tijden dus voor de kwekers. 'Het zijn spannende jaren. Maar de climax is heel spannend, absoluut.' Lees ook: - 'Modelkwekers' uit Bierum moeten alsnog bloeden

