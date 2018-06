Mollema moet lossen op lange klim

Bauke Mollema in de Ronde van Zwitserland (Foto: Gian Ehrenzeller/ANP)

Bauke Mollema staat na de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland op de tiende plaats. Hij verloor in de slotklim van de rit wel tijd op de top van het klassement.

Vooral de laatste vijf kilometer (van in totaal 29) naar de top in Arosa waren zwaar. Mollema kwam als veertiende over de streep. Hij gaf 1.21 minuut prijs op etappewinnaar Nairo Quintana.

Tijdrit

In het algemeen klassement heeft de Groninger een achterstand van 2 minuten en 26 seconden op leider Richie Porte.

Zondag eindigt de Ronde van Zwitserland met een tijdrit. Mollema hoopt dan nog wat tijd goed te maken.

Lees ook:

- Slagter haalt podium in Zwitserland, Mollema vijfde