Haaien rukken op in de Waddenzee

De gevlekte haai en de ruwe haai. De kans dat je die tegenkomt in de Waddenzee, wordt steeds groter. Er komen namelijk steeds meer haaiensoorten in 'ons' getijdengebied. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Wad een haai!

Zeehondencentrum Pieterburen wil zich in de toekomst ontfermen over de haaien. Moeten we dan niet vrezen voor een haaieninvasie?

Visser Henk Buitjes vangt steeds vaker een haai in zijn netten. Hij vertelt wat hij met de dieren doet.

2. Oldtimer met auto

Bijna de helft van alle 75-plussers in onze provincie heeft een auto, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor ons reden om in het archief te duiken en daar kwamen we dit pareltje tegen: de 91-jarige Tinie Pot uit Veendam pakte vier jaar geleden nog elke dag de auto. Derk gaat kijken of ze haar karretje nog heeft.

3. Kabinet vraagt veroordeelde wietkwekers om advies

Herinner jij je nog de Bierumer 'modelkwekers' John en Ines Meijers? Zij kweekten in alle openheid wiet en betaalden belasting over hun inkomsten. Toch werden ze veroordeeld. Nu heeft het kabinet plannen voor een experiment om vijf jaar lang legaal wiet te kweken. En bij welke 'deskundigen' kloppen ze aan?

4. Zoete inval

Het is vandaag Suikerfeest. De moslims vieren het einde van de Ramadan. Verslaggever Derk Bosscher kreeg een uitnodiging om dit feest mee te vieren in de moskee in Veendam. Dat laat hij niet aan zijn neus voorbij gaan.

5. Koffieleuten

Groningen kent een rijke geschiedenis als het gaat om koffie- en theeleuten. Vanaf morgen is in Museum Stad Appingedam een expositie over de Groninger cultuur rondom koffie en thee. Bij ons in de studio krijgen we letterlijk een voorproefje.

Bekijk Noord Vandaag bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.