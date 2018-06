'En dan richten ze een riotgun op je hoofd. Nou, dan schrik je wel even'

Er loopt een zweetdruppel langs de zijkant van mijn hoofd als ik het erf van de boerderij aan de Winschoterweg opdraai. Het is warm, broeierig warm.

Als ik uitstap komt de bewoner net naar buiten. Ik schat hem eind vijftig, begin zestig. Grijs haar, achterover gekamd in een staart. Zijn buik bedekt door een grijsgrauw hemd.

Geblinddoekt

Aan een interview heeft hij geen behoefte, maar ik mag wel even gaan zitten. 'Ik kreeg ineens een riotgun op m'n kop gericht. Nou, dan schrik je wel even de pleuris', aldus de eigenaar die verder anoniem wil blijven.

Het is vrijdagavond 8 juni als de politie met veel machtsvertoon de boerderij in Blijham binnenvalt. In de schuur wordt een drugslab aangetroffen. Er worden twee mannen geblinddoekt afgevoerd.

Als justitie nu zegt dat ze een draaiend drugslab hebben opgerold, dan liegen ze Bewoner boerderij Blijham

Geen huur

Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 49-jarige man uit de omgeving van Alkmaar. Een week voor de inval kloppen ze bij de eigenaar aan met de vraag of ze gebruik mogen maken van de schuur. Waarvoor is hem niet helemaal duidelijk, maar omdat hij één van de mannen kent, gaat hij akkoord. Huur hoeft er niet te worden betaald.

'Die kennis van me zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Nou, hij woont hier gewoon in de buurt hoor. Waar? Ik denk dat hij het niet leuk vindt als ik dat vertel.'

Chemische stoffen

Een paar dagen later ruikt de eigenaar van de boerderij naar eigen zeggen een chemische lucht. 'Ik ben toen gaan kijken. Ze waren met allerlei chemische stoffen in de weer. Ik heb toen meteen gezegd dat ze moesten stoppen. Dat hebben ze gedaan, want met drugs wil ik niets te maken hebben.'

Als het echt om een draaiend lab zou gaan, dan hadden ze mij als eigenaar toch ook wel opgepakt Bewoner boerderij Blijham

De bewoner veegt het zweet van zijn voorhoofd, gaat even verzitten en vervolgt dan zijn verhaal. 'Toen er vorige week een busje het erf op kwam rijden dacht ik in eerste instantie dat ze hun spullen uit de schuur op kwamen halen. Maar het was dus de politie. Als justitie nu zegt dat ze een draaiend drugslab hebben opgerold, dan liegen ze. Er stonden een paar vaten met chemicaliën en wat afval. Voor de rest niets.'

Grote dure auto's

'Ik heb het proces-verbaal gezien en daar wordt ook gesproken over een drugslab in opbouw. Als het echt om een draaiend lab zou gaan, dan hadden ze mij als eigenaar toch ook wel opgepakt. Ik ben verhoord door twee rechercheurs op het politiebureau in Veendam en daarna kon ik gaan. Ik heb er verder niets mee te maken.'

Advocaat Heiko Eckert bevestigt de lezing van de bewoner. Eckert stond de man bij tijdens de verhoren op het politiebureau in Veendam. Daar werd hij verhoord door twee rechercheurs uit Amsterdam.

'Drugslabje'

Geruchten dat één van de verdachten al een paar maanden in de schuur aan het 'klussen' was doet de bewoner af als onzin. Hetzelfde geldt voor de grote dure auto's die regelmatig op het erf gezien zouden worden.

Volgens woordvoerder Jeichien de Graaff van het Landelijk Parket is er wel degelijk een draaiend 'drugslabje' aangetroffen. 'Misschien heeft de eigenaar niet alles gezien, dat zou best kunnen', aldus De Graaff

