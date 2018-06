Definitief: Politiekorps Noord-Nederland krijgt er 82 agenten bij

Het Nederlandse politiekorps krijgt er 1100 agenten bij. Daarvan komen er 82 in Noord-Nederland te werken.

Dat maakte minster Grapperhaus van Justitie vrijdag bekend. Hij stelt in totaal 291 miljoen euro extra beschikbaar voor de politie.

'Niets te klagen'

Regioburgemeester Peter den Oudsten van de politie Noord-Nederland liet eerder al weten dat er altijd werk voor meer agenten is. Wel vond hij dat Noord-Nederland 'niets te klagen heeft op dit moment', als het om agenten gaat.

Dat kwam Den Oudsten op forse kritiek te staan van politievakbond ACP. Die noemde de uitspraak een 'miskenning van het probleem'.

Big data

Behalve in mensen steekt het kabinet jaarlijks 64 miljoen euro extra in technieken voor de bestrijding van digitale criminaliteit, die agenten beter in staat stellen om met zogenoemde big data om te gaan.

Door grote hoeveelheden digitale informatie te analyseren kan de politie bijvoorbeeld criminele netwerken in kaart brengen. In Groningen werken ze al met nieuwe technologie die daarbij helpt.

Lees ook:

- Korpsbeheerder over politiecapaciteit: 'We hebben momenteel niets te klagen'

- Politievakbond: 'Uitspraken Den Oudsten zijn miskenning van de problemen'