Jaar cel voor beroven student (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 56-jarige Stadjer moet voor een straatroof een jaar de cel in. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man beroofde in november bij de Hoekstraat in de stad een student.

De student was op weg naar huis, toen hij door de Stadjer van zijn fiets werd getrokken en beroofd werd van zijn portemonnee en pinpas. Terwijl de student aangifte deed, pinde de rover 35 euro van de rekening van het slachtoffer. Camerabeelden Ook snackte de 56-jarige voor 20 euro en pinde nog eens dit bedrag met de gestolen pas. Hij werd op camerabeelden herkend. De man was in 2011 als eens veroordeeld tot zeven jaar cel voor een gewelddadige overval. De rechtbank rekende de man zwaar aan dat die net zijn proeftijd van zijn vervroegde vrijlating erop had zitten, toen hij weer een overval pleegde.