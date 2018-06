Studenten naar rechter voor 'onterecht betaalde bemiddelingskosten'

Zestien studenten spanden vrijdag via het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen een rechtszaak aan tegen een vastgoedmakelaar in Groningen.

Ze willen het geld terug dat zij ooit betaalden als bemiddelingskosten. Voor hen is namelijk nooit bemiddeld, zeggen ze.

Sinds 2015 is de wet daar helder over. Bemiddelingskosten mogen niet worden verhaald op de huurder, wanneer die daar niet expliciet om hebben gevraagd.

'Kamer zelf geregeld'

'Ik kon een kamer overnemen van een vriendin', schetste een van de studenten voor de rechter. Ze stapte daarom naar de makelaar die die kamer in de verhuur had. Groot was haar verrassing dat zij bijna 200 euro moest neerleggen voor bemiddelingskosten.

'Ik heb die kamer zelf geregeld. Er is niet bemiddeld', legde de studente uit. Ze protesteerde tegen die extra kosten. 'Dan ging de kamer naar een ander, zo werd gezegd. Daarom heb ik toch betaald.'

Dubbel gevangen

Een andere student vertelt: 'Ik moest die kosten betalen. Achteraf bleek dat mijn huurbaas dezelfde kosten ook heeft betaald. Er is dubbel gevangen.'

Op initiatief van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en de gemeente Groningen is het Steunpunt Bemiddelingskosten in leven geroepen. Studenten die onterecht bemiddelingskosten hebben betaald, stappen doorgaans niet naar de rechter en dus komen deze kantoren hiermee weg, legde woordvoerder Robbert Winters van het steunpunt uit. 'Als we de handen ineen slaan, maken we meer kans.'

'Geen wanpraktijken'

Volgens advocate Wendy Wallinga, die het makelaarsbedrijf bijstaat, is hier geen sprake van wanpraktijken. 'Cliënt wordt nu weggezet als een misdadiger. De kosten zijn van tevoren besproken en daar is mee akkoord gegaan. Bovendien zijn deze vorderingen inmiddels verjaard.'

Nul oprekest

Advocaat namens het Steunpunt, Rienk de Vries, spreekt van 'een onrechtmatige daad'.

'Het kantoor heeft zich opgeheven en is samengegaan met een collega. Nu hebben de studenten ineens met een ander kantoor te maken en krijgen ze nul op het rekest.'

De rechter doet op 16 juli uitspraak.

