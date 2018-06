Veldwijk voor één seizoen naar Sparta: 'Club met ambitie'

Veldwijk in het shirt van zijn nieuwe club Sparta (Foto: Sparta Rotterdam)

Lars Veldwijk verhuist definitief van FC Groningen naar Sparta. In Rotterdam tekent hij een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen.

Veldwijk moest weg bij FC Groningen omdat hij botste met trainer Ernest Faber. Die zette hem voor straf terug naar het tweede elftal.

Hoge verwachtingen

Bij het gedegradeerde Sparta krijgt Veldwijk kans op eerherstel. Volgens technisch manager Henk van Stee was er zowel nationaal als internationaal belangstelling voor de diensten van Veldwijk, maar koos de speler uiteindelijk voor Sparta. Van Stee heeft hoge verwachtingen van zijn aanwinst.

'Lars is een spits die bekendstaat als een speler die doelpunten kan maken. Hij is niet voor niets eerder topscorer geweest van de eerste divisie.'

Vier doelpunten

Veldwijk kwam een jaar geleden over van het Belgische Kortrijk. Bij de FC speelde de lange aanvaller slechts twintig wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. In Rotterdam treft hij naar eigen zeggen een club met ambitie.

'De club wil promoveren. Dat de Eerste Divisie komend seizoen een heel interessante editie wordt met veel clubs die bovenin willen spelen is bekend, maar die uitdaging gaan we graag aan. Persoonlijk vind ik het ook prettig om terug te keren naar deze regio en dan is Sparta een uitstekende keuze.'

